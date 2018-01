Filhos de Carla Perez e Xanddy andam de ônibus e fazem trabalho voluntário nos EUA

Foto: Reprodução/ Instagram

Xanddy e Carla Perez moram em Orlando desde 2013 com seus filhos Victor e Camilly. A mudança, na opinião da mãe, foi muito positiva para as crianças, que já falam inglês fluente e fazem trabalho voluntário.

Uma grande diferença que Carla sente entre a vida no exterior e a que tinham no Brasil é que os filhos têm a oportunidade de terem uma rotina mais "normal", pois não são reconhecidos e podem ir a escola sozinhos, de ônibus.

Os pais se dividem entre os Estados Unidos e o Brasil, para onde Xanddy vem fazer shows do Harmonia do Samba. Ele também estuda quando está na casa em Orlando.

No último domingo, o cantor se apresentou no Salvador Fest e chamou a esposa para dançar no palco.