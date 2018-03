Filhos de Angelina Jolie estão aprendendo sete línguas

Atriz revelou que a família estuda atualmente um total de sete línguas Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Angelina Jolie revelou que cada um de seus filhos está se aprofundando no estudo de um idioma diferente. "Perguntei a eles quais línguas gostariam de aprender. Shiloh está aprendendo khmer, Pax estuda o vietnamita, Maddox alemão e russo, Zahara francês, Knox a linguagem de sinais e Vivienne quer aprender árabe", disse em entrevista ao programa Woman's Hour.

"Você não sabe o que seus filhos são até que eles te mostrem isso. No momento, eles estão interessados em outras culturas", contou, indicando que por enquanto as crianças não pretendem seguir o caminho dos pais no mundo do cinema.

Angelina também afirmou se orgulhar da forma como seus filhos se importam com seu trabalho com refugiados: "Nunca os pressionaria a se envolverem. Acredito que cada pessoa tem de chegar a essa conclusão por conta própria. Tem que ser uma conexão honesta e real".

Ela também admitiu que seu filho mais velho, Maddox, 14, a encorajou a fazer seu último filme, First They Killed My Father, que se baseia nos relatos de Loung Ung sobre a ditadura cambojana: "Maddox conhece Loung desde que era um bebê. Foi a insistência dele que me levou a fazer o filme. Ele tem estado comigo a cada passo, do roteiro à pós-produção".