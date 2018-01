Filho de Victoria e David Beckham se lança na carreira musical com single natalino

Cruz Beckham lançou a canção "If Everyday Was Christmas" Foto: Reprodução/Instagram

Terceiro dos quatro filhos de Victoria e David Beckham, Cruz Beckham acaba de se lançar na carreira musical com o single "If Everyday Was Christmas" (Se todos os dias fossem Natal, em tradução livre). Com influência pop, a canção está à venda no iTunes, por US$ 1,29, a partir desta quarta-feira, 7, com a renda revertida para a Ong Globals Make Some Noise.

A carreira do garoto será gerenciada pelo mesmo agente de Justin Bieber, Scooter Braun. O cantor canadense é, aliás, uma das referências do novo artista, que já registrou uma versão cover de "Home to Mama", de Bieber.

Na terça-feira, 6, Cruz concedeu uma entrevista à rádio britânica Capital FM, que lançou a canção com exclusividade. A reação emocionada ao se ouvir foi registrada pelo pai, que vibrou com a estreia. "Orgulhoso do meu pequeno homem com sua nova música de Natal", escreveu Beckham.

A imagem de divulgação do single traz o menino segurando um skate em frente ao rosto.

Not his average morning before school... Proud of my little man with his new Christmas single and also helping children around the UK with the proceeds from this... #ifeverydaywaschristmas @cruzbeckham @AppleMusic @globals_make_some_noise smarturl.it/IEDWCi ❤️ Um vídeo publicado por David Beckham (@davidbeckham) em Dez 7, 2016 às 1:10 PST

My first single #IfEveryDayWasChristmas is out tomorrow! Hear it on @CapitalOfficial at 7.30am #CruzOnCapital Uma foto publicada por Cruz Beckham (@cruzbeckham) em Dez 6, 2016 às 1:09 PST