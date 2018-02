Filho de Sandy canta junto com o pai, Lucas Lima, em vídeo; veja

Sandy e Lucas Lima Foto: Instagram / @sandyoficial

O músico Lucas Lima, casado com a cantora Sandy, publicou um story no Instagram no qual é possível ouvir a voz de seu filho, Theo.

"Quem disse que não existe café hipster em Orlando? Hipster em Orlando...", cantou Lucas, marcando sua localização no Lineage Coffee Roasting Mills 50. O garotinho não teve dúvida e acompanhou o pai na brincadeira.

O casal está passando um período na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, onde encontraram também o cantor Xororó, pai de Sandy.

Alguns perfis de fãs republicaram o conteúdo, já que a função stories do Instagram dura apenas 24 horas. Confira abaixo (aperte a seta para a direia no botão que há sobre o vídeo para conferir o momento em que Theo canta)!