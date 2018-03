Filho de Michael Phelps tem 3 meses de vida - e mais de 200 mil seguidores no Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Boomer Phelps ainda não sabe o que é aparelho celular, internet ou redes sociais, mas já é um fenômeno virtual. Com apenas três meses de vida, o filho do nadador Michael Phelps já soma mais de 200 mil seguidores no Instagram.

O perfil é atualizado pela mãe do bebê, a modelo Nicole Johnson, que fotografa o garotinho nas mais variadas situações: dormindo, bocejando, sorrindo e se divertindo na companhia dos pais.

Fãs do nadador, vencedor de 21 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, são maioria entre os seguidores de Boomer e responsáveis pelas interações com o perfil do bebê.

Veja abaixo algumas fotos de Boomer:

Time to wake up!!! Daddy is racing soon!!! Uma foto publicada por boomer phelps (@boomerrphelps) em Ago 8, 2016 às 5:16 PDT

Thanks for sharing your gold medal with me dad!!! I love you and can't wait til I get to see you. Uma foto publicada por boomer phelps (@boomerrphelps) em Ago 7, 2016 às 10:49 PDT

Mommy told me sleep is good so I can grow up to be big and tall like daddy! Uma foto publicada por boomer phelps (@boomerrphelps) em Ago 3, 2016 às 4:06 PDT

Just got a new pair of shades!!! Gotta try em out before the big trip this summer!! @babiators #rio2016 Uma foto publicada por boomer phelps (@boomerrphelps) em Jul 17, 2016 às 8:00 PDT

I loved going in the pool today with @nicole.m.johnson (mommy) and @m_phelps00 (daddy) today! Can't wait til I get to learn to swim from daddy and @coach_bowman ! Uma foto publicada por boomer phelps (@boomerrphelps) em Jul 6, 2016 às 11:44 PDT