Filho de Marcelo Rezende posta texto lido na missa de sétimo dia do pai

Marcelo Rezende morreu no dia 16 de setembro de 2017 Foto: Paulo Liebert / Estadão

Diego Esteves, filho de Marcelo Rezende, publicou uma linda homenagem ao pai, que morreu no dia 16 de setembro de 2017 de câncer no pâncreas e no fígado. O rapaz postou foto antiga ao lado do pai e um texto inédito do jornalista, lido pelos filhos em sua missa de sétimo dia.

O texto começa contando como Marcelo e a família moravam dentro de uma escola do Serviço de Assistência ao Menor na Ilha do Governador, no Rio. A residência ficava próxima ao aeroporto internacional Tom Jobim.

As aeronaves despertavam a imaginação do menino Marcelo e ele perguntava para a mãe, que trabalhava na Aeronáutica, o que se comia durante as viagens de avião. A mulher, no entanto, nunca tinha feito viagens de avião e não sabia responder.

“Até que um dia ela me trouxe uma bandeja com a ‘comida de avião’. Que decepção. A comida de minha mãe era milhões de vezes melhor”, conta. Marcelo cresceu, se tornou jornalista e, segundo afirma no texto, chegou a fazer 54 viagens internacionais em um só ano.

Na parte mais emocionante do relato, Marcelo finaliza contando que tem um filho morando “em cada canto” e que eles vão viajar muito: “Antes que você me faça alguma pergunta, vou dizer logo: nós - você e eu - vamos viajar muito a partir de agora".

“Boa viagem meu pai”, se despede Diego em sua postagem. Confira a publicação:

Em junho, Diego já havia feito uma homenagem ao pai em decorrência do Dia dos Pais, comemorado em alguns países do mundo no terceiro domingo de junho:

"La única lucha que se pierde es la que se abandona". Lo dijo el Che Guevara, pero bien podría haber salido de la boca de mi viejo. Feliz #diadelpadre Feliz #diadospais @marcelorezende.oficial Uma publicação compartilhada por Diego Esteves (@estevesfdiego) em Jun 18, 2017 às 8:16 PDT

Tradução: "A única luta que se perde é aquela que se abandona", disse Che Guvera, mas bem que poderia ter saído da boca do meu velho. Feliz dia dos pais"