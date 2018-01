Filho de Fátima e Bonner sofre acidente no Rio de Janeiro

. Foto: Reprodução / Instagram

Vinicius Bonemer, um dos filhos trigêmeos dos jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes, se envolveu em um grave acidente ao voltar de uma viagem a Búzios, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 3.

De acordo com o jornal O Dia e o colunista Leo Dias, o veículo colidiu com um caminhão e um ônibus, o que destruiu boa parte do carro, na rodovia Amaral Peixoto (RJ-106).

O garoto passa bem, e estaria acompanhado de um amigo no momento do acidente. Os dois foram levados a uma Unidade de Pronto-Atendimento de Tamoios, distrito de Cabo Frio.