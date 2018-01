Filho de Eike Batista lança hashtag em apoio ao pai e vira piada na internet

. Foto: Reprodução / Twitter @djolinbatista

Olin Batista, um dos filhos do empresário Eike Batista, que foi preso pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira, 30, publicou uma mensagem de apoio ao pai em seu Twitter.

"Está na hora de passar as coisas a limpo. Estamos com você, pai", disse, finalizando a postagem com a hashtag #ForçaEikeEstamosComVocê.

Não demorou para que uma avalanche de críticas e piadas fossem feitas por parte dos usuários da rede social. Confira algumas abaixo:

Se vc não é filho do Eike Batista, eu acredito que não tem motivo NENHUMpra usar essa #ForçaEikeEstamosComVoce — LaricaManoela (@MarcusRolphs) 30 de janeiro de 2017

#ForcaEikeEstamosComVoce bom... eu não, eu tô curtindo a minha liberdade de pessoa idônea — Ƭɦɑɦƴ (@thahy) 30 de janeiro de 2017

#ForcaEikeEstamosComVoce os amigos de cela do safado criaram essa hastag, kkkk — Fábio Evangelista (@FABIOESOUZA) 30 de janeiro de 2017

Desculpa Família de Eike! Mas vcs deveriam se envergonhar com tudo isso e no mínimo pedir desculpas a população. #ForcaEikeEstamosComVoce — N∆NDO FONSEC∆ (@NandoFOficial) 30 de janeiro de 2017

KKKKKKK mais desnecessário q minha existência #ForçaEikeEstamosComVoce — _axlexa_ (@MMagcold) 30 de janeiro de 2017