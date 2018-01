Filho de 5 anos de Wesley Safadão lança canal no YouTube

Foto: Reprodução/YouTube

Yhudy Lima, filho de Wesley Safadão com Mileide Mihaile, estreou um canal no Youtube na última sexta-feira, 1, e já conta com 5 mil inscritos.

Com apenas 5 anos, o menino tem exibido sua rotina com a ajuda da mãe. O canal lista 13 vídeos e aparece brincando com os amigos na maioria deles.

De todas as publicações, a mais assistida é o vídeo de estreia do canal de Yhudy, no qual ele apresenta sua página diretamente de uma biblioteca.

No mais recente, ele repete a manjada experiência de colocar bala Mentos em uma garrafa de Coca-Cola.

"Coisa linda, só podia ser filho do Safadão e da Mileide", escreveu uma fã nos comentários do vídeo. "A voz do Wesley, do mesmo jeito", observa outra internauta.