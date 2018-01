Filha de Xanddy e Carla Perez canta em sua festa de 15 anos e surpreende 

. Foto: Reprodução/ Instagram

Camilly Victória, filha de Xanddy e Carla Perez, comemorou seus 15 anos no último dia 23 em Salvador. Na festa, a debutante impressionou os convidados ao cantar a música Put Your Records On, de Corinne Bailey Rae, e se saiu muito bem.

Em seu Instagram, Camilly agradeu aos pais pela festa. "Eu quero agradecer os meus pais, que fizeram de tudo para a minha festa ser a mais linda e perfeita. Mãe, pai, obrigada por tudo que vocês fazem por mim e pela nossa família, eu realmente tive um DIA de princesa e eu sei que tudo que vocês fazem é com muito amor!", escreveu.

Carla, que não comemorou seus 15 anos quando era adolescente, postou uma foto com a filha e declarou: "Meu sonho de menina, se realizou na menina do meu coração".

Assista Camilly Victoria cantando: