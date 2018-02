Filha de Pink vende doces para ajudar haitianos

WIllow, filha da cantora Pink, montou uma barraca de doces nos bastidores dos ensaios da sua mãe para ajudar haitianos Foto: Danny Moloshok/Reuters

Se preparando para sua nova turnê mundial, que começa em 1º de março, a cantora norte-americana Pink realizou uma série de ensaios junto com o grupo de músicos e dançarinos que vão a acompanhar nos shows. Ela levou a família para acompanhá-la e sua filha mais velha, Willow, aproveitou o momento para fazer uma boa ação.

Junto com uma amiga, a garota começou a vender doces nos bastidores dos ensaios para juntar dinheiro para a ajuda humanitária no Haiti. O piloto Carey Hart, marido da cantora, publicou uma foto no Instagram mostrando e elogiando a boa ação da sua filha.

“Willz e sua amiga Gracie queriam fazer um trabalho caridade. Então elas trouxeram doces, montaram uma mesa no backstage dos ensaios da mamãe Pink. Elas vão doar o dinheiro para o Haiti. Bom trabalho garotas, estão fazendo a parte de vocês”, escreveu Hart na legenda.

Veja abaixo a foto.