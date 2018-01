Filha de Olivia Newton-John bloqueia Instagram após críticas por postar fotos felizes

Olivia Newton-John e sua filha Chloe Lattanzi. Foto: REUTERS/Fred Prousser

A cantora Olivia Newton-John, conhecida por seu papel em Grease - Nos tempos da Brilhantina, está enfrentando um câncer de mama. Agora, sua filha Chloe Lattanzi resolveu que iria tornar seu Instagram privado após receber comentários negativos em relação a doença de sua mãe.

"Algumas mulheres comentaram que eu não poderia postar fotos minhas feliz por causa do que minha mãe está passando. Eu estou tão triste e ninguém tem a menor ideia do que eu estou passando. Eu não quero que minha vida seja pública e esse é o maior problema com o qual uma filha poderia lidar. E a última coisa que eu preciso é alguém me dizendo que eu não posso me distrair e postar fotos normais e criativas em meu Instagram", disse ela na legenda de uma foto, assim que resolveu tornar seu perfil privado.

Na última terça-feira, 30, Olivia cancelou sua turnê nos Estados Unidos e no Canadá e anunciou, em seu Facebook, que está lutando contra a doença: "A dor nas costas que inicialmente a fez adiar a primeira metade de seus show é, na verdade, um câncer de mama em metástase para o sacro", justificou sua assessoria na rede social.