Filha de Obama é vista fumando maconha em festival nos EUA

Foto: Reuters

O que era para ser um simples dia de descontração na vida de Malia Obama, filha de Barack Obama, acabou virando uma pequena dor de cabeça para a garota.

Ela foi ao festival Lollapalooza, em Chicago (Illinois), no mês passado e sua tentativa de curtir o dia como uma pessoa 'normal', mas acabou chamando a atenção de quem estava por perto. Além de ser filmada dançando twerk, Malia agora aparece em novo vídeo fumando um 'cigarro suspeito'.

De acordo com o site RadarOnline, uma fonte confirmou que o cigarro que a filha do presidente dos Estados Unidos fuma no video é de maconha.

Embora chame a atenção, vale frisar que Malia não cometeu nenhum ato ilícito, já que o porte de maconha, em pequenas quantidades, é descriminalizado no Estado de Illinois.