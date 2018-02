Filha de Fernanda Rodrigues doa cabelo para crianças com câncer

Luiza, de oito anos, decidiu por conta própria fazer a boa ação Foto: Instagram / @ferodriguesoficial

É de pequeno que se aprende a ser solidário. Luiza, filha de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro, decidiu por conta própria doar seus cabelos para uma instituição que faz perucas para pacientes com câncer.

“Um pequeno gesto de uma pequena pessoa. Uma menina de oito anos que já tem tanta vontade de ajudar os outros, de se doar”, escreveu Fernanda sobre a filha em seu Instagram nesta quarta-feira, 7.

Ela contou que a menina teve vontade de fazer a boa ação após ver uma reportagem sobre a instituição solidária na televisão. Mãe e filha, então, pesquisaram sobre o assunto e descobriram que era necessário, no mínimo, dez centímetros de cabelo.

Luiza passou aproximadamente oito meses com a meta de esperar o cabelo chegar no tamanho necessário. Durante esse período, aguentou piadas de amigos e questionamentos de parentes.

“Muito legal. A gente foi no salão, ela chegou lá e falou que ia cortar para doar. As pessoas ficaram chocadas. Ela não ficou insegura em nenhum momento, nem preocupada de como ia ficar, do que as pessoas iam falar”, disse Fernanda.

“Durante todo o corte ela ficou animadíssima. ‘Consegui realizar, queria tanto, vou ajudar as crianças’. Ela ficou muito emocionada e eu também fiquei emocionada de ver”, contou a mãe.

A Fundação Laço Rosa mantém, desde 2011, o programa Banco de Perucas. Através desse projeto, pacientes com câncer que perderam os cabelos por causa da quimioterapia podem solicitar uma peruca gratuita.

“Quando vemos crianças tão pequenas e já tão gigantes em seus gestos solidários, nos emocionamos e ganhamos ainda mais fôlego para seguir adiante”, escreveu a instituição em seu Instagram.