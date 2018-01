Filha de Dave Grohl toca bateria em show do Foo Fighters 

Menina subiu ao palco durante do show da banda na Islândia no dia 16 de junho Foto: YouTube/ Sigurður Lúðvík Stefánsson

Durante um show do Foo Fighters na Islândia no último sábado, 16, Taylor Hawkins, o baterista da banda, chamou Harper Grohl, filha do vocalista e guitarrista, Dave Grohl, para tocar bateria.

A menina de apenas 8 anos subiu ao palco e tocou a primeira música que aprendeu, We Will Rock You, do Queen, e seu pai cantou com ela.

"Há duas semanas minha filha disse que queria tocar bateria. Eu disse 'ok, quer que eu te ensine?'", relembrou Dave. "Ela disse que sim e eu falei: 'você topa tocar para 28 mil pessoas?'."

Assista à apresentação de Harper durante o show do Foo Fighters: