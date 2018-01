Filha de Carla Perez e Xanddy solta a voz no novo DVD do ‘Harmonia do Samba’

Camilly Victoria. filha mais velha de Carla Perez e Xanddy, participou do novo DVD do 'Harmonia do Samba' e impressionou pela voz Foto: Instagram/@camillyvictoriacp

Camilly Victoria, filha mais velha de Carla Perez e Xanddy, fez participação no novo DVD do Harmonia do Samba, banda a qual o marido da ex-loira do Tchan é vocalista, e impressionou a todos. Cantando Ninguém Explica Deus, Camilly, que tem 15 anos, impressionou pela voz potente e deixou Xanddy emocionado.

“Eu disse: ‘filha, você vai participar do DVD comigo cantando uma música’. Ela arregalou o olho e disse: ‘Tá doido, meu pai?’ Mas aí fomos ensaiando e ficou lindo”, disse Xanddy em entrevista no DVD. “É um momento único para minha família. Além de cantar com ela, poder interpretar essa letra linda, composta pelo Clovis, um verdadeiro presente de Deus”, comentou.

Veja abaixo a apresentação.