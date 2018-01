Filha de Bruno Gagliasso será dama de honra de Marina Ruy Barbosa

Titi, filha de Gagliasso, completou 4 anos em junho Foto: Instagram/@brunogagliasso

A atriz Marina Ruy Barbosa escolheu o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank como seus padrinhos de casamento. Mas a participação da família não para por aí: Titi, filha de Gagliasso e Giovanna, será uma das damas de honra da cerimônia.

Marina se casará com o piloto automobilístico Xande Negrão. Eles estão juntos desde janeiro de 2016.

Segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal O Dia, a festa de casamento será em uma fazenda do noivo, em Campinas-SP.

No ano passado, o casal revelou que fez uma primeira cerimônia religiosa durante viagem à Tailândia.