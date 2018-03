Filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank rabisca escritório da mãe

"Agora tem arte nas paredes da redação do site da mamãe", escreveu Bruno Gagliasso Foto: Reprodução/Instagram

Títi, filha do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, foi ‘flagrada’ pelo pai enquanto desenhava nas paredes do novo escritório de Giovanna. Bruno aproveitou para filmar o momento enquanto incentivava a criatividade da filha: “isso, pinta o escritório da mamãe, filhinha. Muito bonita a sua obra de arte”, diz.

Na legenda do post no Instagram, ele escreveu: “Presente pra quando você for trabalhar, @gio_ewbank Ps: Não briga com a gente!”. Giovanna parece ter adorado a surpresa. Repostou o vídeo em seu perfil e adicionou: “Agora sim o meu escritório vai ficar lindo! Amo vocês, meus amores!”.

Títi faz sucesso na internet desde julho, quando foi adotada pelo casal.