Filha de Bela Gil cria meme inspirado na mãe

A chef de cozinha e apresentadora de TV Bela Gil Foto: Pedro Serrão

Os memes inspirados em Bela Gil, ao que parece, contagiaram até a própria filha da chef.

No início desta semana, a apresentadora e chef de cozinha publicou no Instagram um vídeo no qual a pequena Flor Gil de Masi, de 9 anos, reproduz um jargão bastante conhecido da mãe.

Após inalar o gás hélio de um balão, a menina soltou a seguinte frase, em tom de brincadeira: "Você pode substituir esta voz por esta voz".

Na postagem, Bela Gil escreveu: “A Flor tem um recadinho para vocês!”

Divirta-se com o vídeo: