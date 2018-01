Fifth Harmony alcança 1 bilhão de views e quebra recorde do YouTube

Foto: BANG Showbiz

Apesar dos ingressos da turnê 7/27 não estarem vendendo como o esperado nos Estados Unidos, o Fifth Harmony com certeza tem motivos para comemorar: é o primeiro grupo feminino a atingir um bilhão de visualizações de um vídeo no YouTube.

O clipe de Worth It foi publicado na plataforma em março de 2015. Pouco mais de um ano depois, atingiu a grande marca de views, em parte por uma mobilização dos fãs nas redes sociais para que o número de visualizações aumentasse.

O hit Work From Home, lançado neste ano, está no caminho certo para empatar com Worth It, uma vez que atualmente se encontra com mais de 750 milhões de visualizações e o grupo - composto por Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane, Camila Cabello e Lauren Jauregui - está extremamente orgulhoso do material presente no novo álbum, 7/27.

Falando sobre o novo single, Ally disse anteriormente: "Quando você o ouve primeiro - quando nós o ouvimos pela primeira vez - nós definitivamente estávamos conectadas ao ritmo e à melodia e à música".

Normani acrescentou: "Acho que ao ouvir o álbum pela primeira vez, você vão certamente ser capazes de ver o crescimento, apenas liricamente. Acho que, como mulheres, nós definitivamente nos encontramos, porque passamos por muitas coisas neste ano, mas também como músicas, e realmente isso se traduz através das canções".

Enquanto isso, o grupo feminino está entusiasmado que "finalmente tem uma voz". Dinah compartilhou: "Nós finalmente temos uma grande voz. Nós nos sentimos como artistas de verdade. Éramos pequenos bebês no início. Agora estamos nos tornando grandes meninas".