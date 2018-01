Fernanda Souza revela que fez cirurgia de redução de mama

A atriz Fernanda Souza usou a rede social Snapchat (eu.fesouza) para falar sobre sua cirurgia de redução de mama Foto: Divulgação

A atriz Fernanda Souza revelou, no sábado, 15, que fez uma cirurgia de redução de mama. Ela falou sobre o procedimento na rede social Snapchat; contou que isso ocorreu há algum tempo, mas apenas agora resolveu abordar o assunto. Fernanda afirma passou pela cirurgia para evitar problemas futuros de saúde. Fernanda relatou que o médico a aconselhou fazer a redução, pois seus seios eram desproporcionais a sua estrutura física e altura.

"Queria contar um negócio pra vocês que eu fiz, já tem um tempo, mas só estou contando agora. Eu fiz uma operação de redução de mama. Já tinha muito tempo que eu estava querendo fazer, mas eu sou muito medrosa e aí não tive coragem. Pensei muito antes de decidir, coisa que eu sugiro que todo mundo faça, e também encontrei um médico que já operou várias pessoas que eu conheço (...), que é o fundamental quando você toma uma decisão dessas, e ele, realmente, me falou que para a minha estrutura e pra minha estatura não estava proporcional ao meu corpo e isso com o tempo poderia me causar problemas de saúde. Quem passa por isso vai me entender, passa por dores nas costas, na alça do sutiã(...) Então, eu decidi fazer, fiquei muito feliz por ter tomado essa decisão, pela minha saúde. Que isso fique bem claro que essa foi a decisão que eu tomei pra mim, para o meu corpo e com o meu médico (...) Só estou contando pra vocês que essa foi a minha escolha. Estou feliz, estou plena", disse Fernanda Souza.