Fernanda Souza reúne ex-Chiquititas após 20 anos da novela

Renata Del Bianco, Aretha Oliveira, Fernanda Souza, Francis Helena Cozta e Gisele Frade se reúnem no programa 'Vai, Fernandinha'. Foto: Instagram.com/francishelenacozta

Na última segunda-feira, 3, Fernanda Souza reuniu quatro ex-Chiquititas no programa Vai, Fernandinha, exibido no Multishow, para relembrar histórias da época em que gravaram a novela, entre 1997 e 2000.

Aretha Oliveira (Pata), Francis Helena (Cris), Gisele Frade (Bia) e Renata Del Bianco (Vivi) contaram como imaginavam, na infância, que seria a vida no futuro.

Depois de sentarem para tomar uns drinks e conversar sobre a vida, a apresentadora começa falando que não imaginava nada do que vive atualmente. "Eu não me imaginava casada, achei que nunca ia casar, não me imaginava apresentando um programa, achei que ia atuar para sempre e não me imaginava ruiva", afirmou, provocando risos em todas.

Francis foi a que seguiu mais aquilo que pensava para a vida. "Eu imaginava tanta coisa, que ia atuar para sempre. Continuo fazendo teatro, imaginei que ia dançar para o resto da vida, porque o balé é muito presente na minha vida. Então continuo sendo atriz e bailarina", disse. Ela revela que também se via casada, como está, mas ainda sem filhos.

Aretha seguiu um caminho diferente daquilo que pensava. Atualmente casada com um argentino, ela morou quase oito anos na Argentina, onde elas gravaram a novela. Lá, ela trabalhou com dublagem. "Não pensei que fosse morar na Argentina, foi tão forte que não consegui largar", disse.

Sobre a vida pessial, a eterna Pata afirma que pensou que ia casar nova, com 24 anos, e teria filhos na idade atual. "Casei com 30. Não tenho a menor pressa [de ser mãe], estou super feliz assim. A vida tem sorrido", contou.

Renata falou que sempre pensava em ser veterinária e hoje diz amar a profissão. Gisele revela que se imaginava mãe com pouca idade. Hoje com três filhas, ela também é DJ. "Estou desempenhado a função de mãe muito bem, adoro casa cheia, se deixar tenho mais", riu.

Sobre os namoros de infância, enquanto Fernanda reveleou que seu primeiro beijo tinha sido em cena com o ator Paulo Nigro, Renta contou que namorou com ele na vida real. "Ele me roubou meu primeiro beijo", conta.

Outro trecho do programa foi compartilhado por Fernanda em seu perfil no Instagram, quando elas se emocionam ao conversar com o ator Gésio Amadeu, que fez o papel do Chico, cozinheiro do Orfanato Raio de Luz, em Chiquititas. Veja abaixo: