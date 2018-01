Fernanda Souza posta foto com colegas de elenco de 'Chiquititas'. Foto: Reprodução/Instagram

Os fãs de Chiquititas ficaram nostálgicos na madrugada desta segunda-feira, 5, após Fernanda Souza postar uma foto no Instagram com colegas de elenco da novela. Na imagem, a atriz aparece ao lado de Aretha Oliveira (Pata), Flávia Monteiros (Carolina), Francisco Abreu (Tatu) e Francis Helena (Cris).

Todos os atores se uniram num restaurante para comemorar o encerramento da turnê 2016 da peça Meu Passado Não me Condena. "Que delícia encerrar a turnê 2016 de #MeuPassadoNaoMeCondena aqui no @paris_6 (amei a recepção) na companhia de tanta gente tão importante na história da peça! Fechamos com chave de ouro! Amo vocês", escreveu Fernanda na legenda da foto.

Nos comentários, seguidores comentaram sobre a saudade da novela e como os atores fizeram parte da infância deles. "Vocês morarão sempre em nossas lembranças e em nossos corações! Chiquititas sempre!", comentou uma das seguidoras.

Antes disso, a atriz se juntou às atrizes da novela para uma sessão beneficente da peça, quando 100% da renda arrecadada para doar a instituições, e também compartilhou fotos do encontro no Instagram.