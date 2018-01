Fernanda Lima revela vida cheia de tarefas domésticas nos EUA

A apresentadora Fernanda Lima revelou estar fazendo muito mais tarefas domésticas agora que está morando nos EUA Foto: Artur Meninea/Globo/Divulgação

Passando temporada nos Estados Unidos com o marido Rodrigo Hilbert e os filhos João e Francisco, de nove anos, a apresentadora Fernanda Lima disse em evento realizado em São Paulo que está fazendo muito mais tarefas domésticas lá do que quando morava aqui e está usando a experiência para ensinar seus filhos a se virarem sozinhos.

“Aqui no Brasil, nós temos esse hábito de terceirizarmos tudo. A correria da vida e as circunstâncias fazem a gente ter motorista, babá, cozinheira, empregadas domésticas”, disse Fernanda para o portal UOL. “Apesar de eu ter pessoas que amo trabalhando comigo, precisei dar um tempo. Achei que as crianças precisavam ter essa experiência, a gente também. Tenho lavado tanta louça que acabou até minha unha. Gente, eu lavava louça, mas não tanta”, brincou.

A apresentadora também disse que a adaptação para seus filhos nessa vida sem ‘glamour’ está sendo um pouco complicada. “Lá é: 'vamos lavar roupa, vamos tirar as coisas do chão, vamos arrumar a cama, tirar o prato da mesa, lavá-lo'. Está sendo muito difícil para eles, porque por mais que eu tentasse exercitar isso em casa, no fim eles sabiam que alguém ajudaria”, continuou. “E hoje não, eles entendem que a responsabilidade pelas coisas deles é deles mesmos. Se vai ter aula de futebol, eles sabem que quem vai arrumar a mochila são eles. Está sendo bastante interessante exercitar os exercícios domésticos, queria muito que eles tivessem consciência”, finalizou.