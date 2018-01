Fernanda Lima desabafa sobre polêmica com Silvio Santos: ‘Chega de assédio’

Caso Fernanda Lima x Silvio Santos teve novo desdobramento Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Fernanda Lima voltou a usar seu Instagram para falar sobre a polêmica com Silvio Santos. Depois de criticar frases machistas do apresentador do SBT, a global publicou um texto nesta sexta-feira, 25, falando sobre o caso.

“Diante de tantas manifestações carinhosas e outras tão agressivas que venho recebendo ao longo dessas semanas, resolvi escrever para elucidar os pontos que acredito e que não me fizeram calar diante deste debate público, afinal nada aqui é pessoal. É coletivo, é política”, escreveu Fernanda.

Ao longo do texto, publicado em quatro imagens, a apresentadora fala sobre como o objetificação das mulheres é um problema na sociedade atual.

“Sigamos firmes na construção de vias de comunicação, de informação, de aprendizado sobre os males sociais do machismo para que nenhuma mulher mais sofra violência pelo simples fato de ser mulher: chega de assédio, de abuso, de violência contra nossos corpos, contra quem somos”, ressaltou.

Fernanda Lima recebeu o apoio de atrizes após a ‘briga’ com Silvio. Camila Pitanga e Alice Wegmann usaram suas redes sociais para dar suporte à apresentadora. Além disso, o marido de Fernanda, Rodrigo Hilbert, também compartilhou o texto escrito pela mulher. Confira na íntegra:

25/08/17* Uma publicação compartilhada por Fernanda Lima (@fernandalimaoficial) em Ago 25, 2017 às 8:43 PDT

Entenda o caso. As ofensas de Silvio Santos a Fernanda Lima foram feitas no início de julho. Durante uma edição de seu programa, o apresentador declarou que a global era “magrela, muito magra” e que com ela "não teria nem amor nem sexo", fazendo alusão ao Amor & Sexo, programa apresentado por Fernanda na Globo.

Em entrevista ao Pânico na Band, a apresentadora rebateu: “Acho que o Silvio é o maior comunicador vivo, mas, nesse quesito, eu perguntaria: 'Silvio, por que não te calas?'”. Uma semana depois, Silvio deu a tréplica e afirmou que ‘não se calaria mais’.

Além disso, a filha de Silvio, Patrícia Abravanel, chegou a responder Fernanda Lima em um post no Instagram, pedindo que ela parasse de "mimimi" e levasse as coisas com "mais leveza".