Fernanda Gentil vai a jogo da seleção brasileira com a namorada

Um pulinho em Belo Horizonte pra ver um joguinho básico. // One little jump in Beautiful Horizont to see one little game beisic. #eclaro #quemarquei #FlavioeAlice #pradar #umadiluída #napolemica #masachoque #elesnão #vãose #importar #deeuter #usadoos #dois #aliaaaaaas #devematé #meagradecer #pelosseguidores #quevãoganhar #denada #beijo

A photo posted by Fernanda Gentil - Oficial (@gentilfernanda) on Nov 10, 2016 at 4:07pm PST