Fernanda Gentil posta foto sobre aniversário do filho e desabafa sobre separação

Recentemente, o ex-marido de Fernanda Gentil, Matheus Braga, publicou uma foto em seu perfil do Instagram em que a mulher aparece brincando com o filho do casal. A publicação gerou rumores de que a jornalista teria reatado o casamento com o ex.

Porém, nesta quinta-feira, Fernanda postou uma foto com o ex e o filho, o que deu fim às especulações. Na legenda, há um desabafo que deixa claro que a foto é pela comemoração dos oito meses da criança e que a separação não influencia na relação com o filho:

"Desde o dia em que elas nascem, nossos atos e palavras deixam de rebater só em nós, e passam a respingar nelas também — e eu escolho que meus filhos recebam só pingos de harmonia.", ela escreve.

Em abril, a jornalista anunciou o fim de seu casamento, mas os motivos da separação não foram divulgados.

