Fernanda Gentil posta foto com a namorada e deseja: “em 2017, amem”

Fernanda Gentil e a namorada Priscilla Montadon Foto: Reprodução/ Instagram @gentilfernanda

Neste sábado, 31 de dezembro, Fernanda Gentil postou no Instagram uma foto ao lado da namorada, a jornalista Priscila Montandon, e escreveu seus votos para 2017. “Em 2017, amem! Em 2017, amem. Sem cor, raça ou gênero. Só amem. Muito. E assim teremos um mundo melhor - o meu tá lindo, colorido e feliz. Obrigada, 2016”, escreveu a apresentadora.

Leia também: Fernanda Gentil está namorando uma mulher e as redes sociais amaram a novidade

Fernanda Gentil assumiu o namoro com a jornalista em 30 de setembro. “Estou só exercendo meu direito de ser muito, muito feliz. Tenho apenas um recado, e é para os meus filhos, que mais cedo ou mais tarde podem ler ou ouvir tudo por aí: Lembrem de não se importarem com tudo o que dizem sobre nossa vida _ o que vale é que a mamãe fala com vocês em casa, olhando nos seus olhos. Não é o que vestimos que muda quem somos, e sim o que fazemos. Lembrem também, sempre, do nosso amor, que não tem cor, sexo ou raça. Amo vocês", disse a apresentadora na época.