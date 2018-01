Fernanda Gentil é fotografada na praia com a namorada

Fernanda Gentil e Priscila Montandon assumiram o relacionamento em setembro do ano passado. Foto: Reprodução/Instagram

A jornalista e apresentadora Fernanda Gentil foi fotografada ao lado da namorada, a também jornalista Priscila Montandon, na tarde desde domingo na beira da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

As duas sorriram e até interagiram com o paparazzi. Fernanda, inclusive, entrou na onda do Memê "Logo eu" e postou uma brincadeira em seu Facebook.