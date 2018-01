Fernanda Gentil brinca com a repercussão de namoro na abertura do 'Esporte Espetacular'

Fernanda Gentil publicou texto em tom de desabafo no Facebook Foto: Reprodução/Facebook

O novo relacionamento de Fernanda Gentil foi tema de brincadeira na abertura do Esporte Espetacular, programa da TV Globo, na manhã deste domingo. Na sexta-feira, 30, Fernanda Gentil anunciou namoro com a jornalista Priscila Montandon.

Flávio Canto aproveitou os primeiros minutos do programa para perguntar à colega se a semana foi tranquila. “O mundo não acabou”?, brincou o apresentador em referência ao texto escrito por Fernanda após repercussão do anúncio de namoro.

Com bom humor, a jornalista respondeu ao colega que teve uma semana tranquila e completou com ironia: “O mundo não acabou. Antes fosse, porque estaria de folga hoje. Vida que segue”, disse.

O texto foi publicado no perfil pessoal dela no Facebook na noite de sexta-feira. O desabafo falava sobre o dia da apresentadora e como as pessoas reagiram após o anúncio.

Em diversas partes da publicação, Fernanda Gentil diz que, ao ler o que escreveram sobre ela, por vezes acreditou que o mundo tinha acabado. No fim do texto, conclui criticamente: “O mundo? Não acabou... e aliás vai continuar existindo, independentemente da roupa que vestirmos, da cor do nosso cabelo ou da nossa pele. Mas dependendo do que fizermos, ele pode não só simplesmente existir, e sim ser um lugar melhor para os nossos filhos”.