Fernanda Gentil anuncia fim do casamento e fãs metralham seu ex na internet

Fernanda Gentil e Matheus Braga romperam o casamento após 5 anos juntos Foto: Reprodução|Instagram

Desde que Fernanda Gentil confirmou a separação do marido Matheus Braga, na tarde dessa quarta-feira (6), os internautas não pararam mais de metralhar as redes socais do ex-marido da apresentadora da Globo para entender a causa do rompimento.

Minutos depois da notícia do término vir à tona, os seguidores de Matheus começaram a questionar: "Verdade que vocês se separaram? Você a traiu? Desconfiei quando ela postou aquela frase e logo apagou. Poxa, que triste, vocês são uma família linda"; "Matheus, o que você aprontou"; "Com certeza ele traiu"; "Vai perder a Fernanda? Tem certeza? Que burrice."

Houve ainda um internauta que lembrou de uma mensagem enigmática que Fernanda havia postado em seu Instagram: "Um dia ela postou uma foto e texto que pareciam ser sobre falta ou quebra de confiança, aí ela apagou porque muitos seguidores pensaram que seria sobre ele. Ela desconversou, mas antes ou depois disso ela também postou sobre uma viagem dele à Flórida e tinha um tom de ciúme. Como se ela não pudesse confiar nele sozinho, sendo que era para um campeonato de futebol."

A postagem a que a seguidora se referia foi feita no último carnaval, quando surgiram os primeiros rumores de que o casal não andava bem, e dizia: "Os homens fracos têm amantes... Os homens fortes têm família". Minutos depois, Fernanda apagou o post, pois muitos comentários foram feitos sobre uma possível traição de Matheus.

Logo em seguida, a jornalista tentou amenizar a história dizendo: "Vou esclarecer apenas (e somente) por aqui: postei só porque gostei da frase e da mensagem que ela passa e apaguei porque Momô achou que ela abriria brecha para pensarem que deu ruim aqui, mas o fato de apagar é que causou mais rebu, ou seja, Matheus mais uma vez errou e eu como sempre estava com a razão, mas o que importa é que por aqui continua tudo ótimo, claro, até de fato eu descobrir alguma coisa. Então, quem souber manda por 'whats' e quem não souber nos deixe aqui curtindo".

Fernanda e Matheus estavam casados há cinco anos, mas namoraram por 15. O casal tem junto um filho de sete meses, Gabriel.