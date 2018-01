Fernanda Abreu brinca que Ludmilla 'copiou' sua coreografia em show

Fernanda Abreu em apresentação no Rock in Rio 2017. Foto: Wilton Junior/ESTADÃO

Na última terça-feira, 24, Ludmilla se apresentou no Prêmio Multishow e, no dia seguinte, a cantora Fernanda Abreu publicou no Instagram uma foto mostrando a semelhança entre a apresentação da funkeira e um show que ela fez há no Rock in Rio. Ela ainda agradeceu a 'homenagem'.

"Nada se cria, tudo se copia... Valeu a homenagem, Prêmio Multishow! Amei! By the way, I love Ludmilla", escreveu Fernanda na legenda. Não se sabe se foi uma alfinetada irônica ou apenas um elogio, mas a publicação gerou muita discussão entre os fãs de Fernanda e Ludmilla.

Nos comentários, muitos internautas disseram que se tratava de cópia sim e que Ludmilla também gosta de copiar Rihanna. Outras pessoas disseram que não era cópia pois muitas artistas internacionais já haviam feito apresentações semelhantes.

Após muita repercussão, Fernanda respondeu aos comentários, explicando que não foi uma crítica e que sim, esse tipo de show é muito comum entre vários artistas."Queridões do meu Brasil, mais humor! Quanta gente mal-humorada e agressiva. Amiguinhos, a homenagem a que me refiro foi o Multishow que transmitiu meu show do Rock in Rio mês passado e amou minha citação à Shiva. Sim, muita gente já citou Shiva, a titia aqui está sabendo, ok? No mais, adoro Ludmilla, que conheço desde os tempos de MC Beyoncé", falou.