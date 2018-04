Felipe Neto declara torcida por Kaysar e faz tatuagem em homenagem ao participante do 'BBB'

O youtuber Felipe Neto surpreendeu os seus seguidores ao fazer uma tatuagem em homenagem a Kaysar, do 'BBB' Foto: Instagram/@felipeneto

O youtuber Felipe Neto surpreendeu seus seguidores no Instagram na última terça-feira, 17, ao mostrar a foto de uma tatuagem no pulso esquerdo feita em homenagem ao Kaysar, participante do Big Brother Brasil que chegou à final da edição deste ano do reality show.

"Força guerreiro. Você será o campeão!! Pra sempre na pele. Tamo junto", escreveu o youtuber na legenda da foto declarando sua torcida ao refugiado sírio. Apesar dos questionamentos dos seguidores, Felipe não esclareceu se a tatuagem é permanente ou não.

Nos mais de 14 mil comentários na foto, os seguidores de Felipe Neto se dividiram, com alguns questionando se foi uma decisão correta fazer a tatuagem. "Você não precisa disso cara, eu admirava você e seu trabalho", disse um seguidor nos comentários. "Menino louco, como assim?", comentou outra seguidora na foto.

Veja abaixo a foto da tatuagem e tire as suas próprias conclusões.