Faye Dunaway fala pela primeira vez sobre falha no Oscar

Faye Dunaway e Warren Beatty protagonizaram uma gafe história do Oscar ao lerem o envelope errado no anúncio da categoria 'Melhor Filme'. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

O Oscar 2017 vai ficar marcado por muito tempo pelo erro no anúncio do vencedor do Melhor Filme. Depois de quase dois meses, Faye Dunaway, que anunciou a categoria ao lado de Warren Beatty, falou pela primeira vez sobre a gafe.

Em entrevista ao NBC Nightly News, Faye disse que pensou que Beatty estava brincando quando fez uma pausa ao ler o envelope de Melhor Filme. "Nós pegamos o cartão, e ele não disse nada. Ele pausou, olhou para mim, para a plateia. E finalmente disse, 'você é impossível!", relembrou a atriz.

"Eu pensei que ele estava brincando, Warren é assim", completou Faye. Na hora do anúncio, a atriz decidiu falar o vencedor após a 'pausa dramática' do ator - porém, mesmo não sendo culpa dela, Faye revelou ter se sentido culpada.

"Você não sabe o que acabou de acontecer. Eu me senti muito culpada. Eu pensei que poderia ter feito algo, claro, por que eu não vi o nome de Emma Stone no cartão?", disse Faye num trecho da entrevista, que vai ao ar nesta terça no The Today Show.