Faustão homenageia Marcelo Rezende: 'Foi um brilhante repórter esportivo e investigativo'

Fausto Silva lembrou da época em que trabalhou com Marcelo Rezende no jornalismo esportivo. Foto: Ramón Vasconcelos/Globo/Divulgação

No último domingo, 17, Faustão se emocionou ao falar de Marcelo Rezende durante o Domingão do Faustão. O jornalista morreu no sábado, 16, após lutar quatro meses contra um câncer no pâncreas e no fígado.

Leia também: Personalidades lamentam a morte de Marcelo Rezende

"Marcelo era uma figura muito doce, muito generosa. Percebi que ele estava definhando e sofrendo. Com certeza, vai ficar a imagem da competência e a lembrança daqueles que conviveram com ele. Ele era de um grande caráter, descanse em paz", falou.

Fausto ainda lembrou de quando trabalharam juntos. "Ele foi um brilhante repórter esportivo e investigativo. Trabalhamos juntos por muitos anos, na cobertura da seleção brasileira e de campeonatos. Encontrei com ele tempos atrás, percebi que ele estava definhando e sofrendo. O câncer vai dilacerando a pessoa. Gostaria de desejar conforto às ex-mulheres, filhos, netos. Marcelo foi um cara que viveu intensamente. Essa é a homenagem de todas as pessoas que curtiram seu trabalho e o ser humano que ele foi", completou.