Faustão é tema de chá de bebê das bailarinas de seu programa

Ivi Pizzott e Carol Soares seguram versão bebê de Fausto Silva Foto: Instagram / @ivipizzott

As bailarinas do Domingão do Faustão Ivi Pizzott e Carol Soares resolveram homenagear o apresentador e patrão de uma forma fofa: grávidas, elas fizeram seu chá de bebê inspirado no programa dominical com direito a decoração e até a um bebê em versão Fausto Silva.

“O chá de fraldas das nossas meninas ficou incrível, né Cuma @ivipizzott”, escreveu Carol. “Ontem foi dia de chá de fraldas aqui no Rio. Carol Soares, obrigada por dividir essa aventura comigo!”, disse Ivi.

Carol, que namora o ator Luís Navarro, que atua na novela Pega Pega, espera por uma menina, mesmo caso de Ivi, que terá uma garota com Paulo Ewerard, irmão do modelo Paulo Zulu.