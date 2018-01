Faustão dedica quadro a Selena Gomez e as pessoas levam o fato longe demais

Foto: Reprodução

O Faustão talvez nem saiba quem é a Selena Gomez, mas a internet já imagina os dois juntos. Sim, como um casal. Essa história bizarra surgiu quando o apresentador, talvez por descuido, tenha incluído o nome da cantora na famosa lista de telespectadores mencionados durante o programa.

"Atenção, agora, aqui na Dança dos Famosos Retrospectiva, especialmente para a galera do Twitter: as Faustanetes - é mole? -, a Selena Gomez, o Thiago Santos, a Conceição..."

Bastou citar o nome da cantora, e a internet já começou a imginar as histórias mais loucas possíveis. Alguém entendeu que ele estava mandando um beijo, e já emendou uma fanfic (história 'não-oficial' que reúne personagens já existentes em uma nova história) romântica entre os dois.

A fantasia, chamada You are my love, my destruction (Você é meu amor, minha destruição), tem nove capítulos e é censurada para menores de 18 anos. Sério. Leia um trecho:

"Nunca mais vou soltá-lo, pensei comigo mesma.

- Caraca, meu. - Ele disse.

Quase desmaiei, para mim aquilo era um sonho, mas me dei conta de que era real.

- Sou faustonática, eu te acompanho sempre, eu te amo, Faustão!"

Vamos parar por aqui e deixar os internautas comentarem o assunto.

qm gosta de 50 tons de cinza é pq nunca leu fanfic do faustão e da selena aqui sim é hardcore — Sol Ilustrissima (@TheVlogGames) 28 de setembro de 2016

Separação de Brad e Angelina não me abala pois o único casal que sempre botei fé é Faustão e Selena — Joey, it's Estelle (@tallyne_v) 21 de setembro de 2016

Bom dia somente para as faustanetes e a Selena Gomez, para o resto apenas dia. — Faustão FC (@faustanetes) 24 de outubro de 2016

Tipo Faustão e Selena https://t.co/jakOEVTTRU — Eliza Taylor (@FreakingJoy) 11 de outubro de 2016