Faustão chama Fifth Harmony de 'gordinhas' e gera revolta de fãs

O grupo Fifth Harmony Foto: Lucas Jackson / Reuters

O apresentador Faustão gerou revolta entre fãs do grupo Fifth Harmony após um comentário feito durante o Domingão do Faustão que foi ao ar no último domingo, 22.

Em determinado momento do programa, Faustão tentou lembrar o nome do grupo, pedindo ajunda a seus convidados. Após questionarem se ele estava se referindo às bailarinas, o apresentador respondeu: "Não, aquelas quatro gordinhas, quatro 'Faustinhas' que vieram cantar aqui. Como é que chamava? Fifth... É esse troço aí."

O grupo - que recentemente anunciou que passará por um hiato - se apresentou no Domingão em outubro de 2017, quando passou pelo Brasil.

Diversos fãs utilizaram as redes sociais para criticar Faustão pelo uso do termo "gordinhas".

Confira a seguir o vídeo do momento e também algumas reações:

Parabens Faustão, chamar MULHERES de gordinhas em rede nacional quando mulheres que te assistem não tem o perfil das suas dançarinas mas lutam todos os dias contra a sociedade julgar pelo peso e ainda mais sendo Fifth Harmony é para poucos. Falou pouco mas falou bosta pic.twitter.com/xEszGYLUJ3 — love lies stan (@camilahsty) 22 de abril de 2018

Faustão chamando o 5 Harmony de "as 4 gordinhas americanas, as 4 faustinhas" #ShowDosFamosos pic.twitter.com/6t2IiRjkLM — TheBoyWhoKnew2Much (@thiagoripol) 22 de abril de 2018

É o seguinte, o Faustão não tinha esse direito de falar de Fifth Harmony e tem que lembrar que quando elas foram pro palco dele elas bateram recorde de audiência. #RespectFifthHarmony — CAMREN FETUS (@CamrenFetus_) 23 de abril de 2018

Como o Faustão ousa chamar as Fifth Harmony de "Faustinhas"!!!!! Se elas são "gordinhas" então ele é o planeta Terra!#RespectFifthHarmony — CAMREN FETUS (@CamrenFetus_) 23 de abril de 2018