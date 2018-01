Fátima Bernardes se esquiva de piada de Leifert sobre seu namoro

Fátima Bernardes e Tiago Leifert Foto: Mauricio Fidalgo / Globo / Divulgação | Paulo Belote / Globo / Divulgação

A apresentadora Fátima Bernardes foi alvo de uma brincadeira feita por Tiago Leifert e outros convidados do Encontro desta terça-feira, 19.

Tudo começou quando Fátima perguntou à atriz Larissa Manoela se existe uma "média razoável de fotos por dia" a serem postadas nas redes sociais.

Foi a deixa para Leifert falar, em tom brincalhão: "Tá postando bastante a Fátima... A Fátima tá postando bastante fotinho, viu?".

Os outros convidados riram e começaram a brincar também, fazendo com que Fátima tentasse se esquivar: "Esse fim de ano... Deixa eu falar! É muita festa, né Larissa?". Porém, a tentativa foi em vão, e as piadas continuaram: "É muita festa, de Natal. Lá em Natal! Lá em Natal! [referência à viagem que a apresentadora fez com seu namorado para a capital do Rio Grande do Norte há alguns dias]".

"Aquele litoral potiguar...", disse Dudu Nobre enquanto Larissa Manoela respondia à pergunta anterior, insistindo na brincadeira, ao que Fátima tentou cortar com leveza: "Já mudou de assunto, gente. Já estamos falando de outra coisa!".