Fátima Bernardes lamenta morte de pai de William Bonner no 'Encontro'

Fátima Bernardes falou sobre morte de ex-sogro no 'Encontro'. Foto: Reprodução/Gshow

O Encontro desta quinta-feira, 01, começou com um agradecimento de Fátima Bernardes a Cissa Guimarães, Lair Rennó e Felipe Andreolli, que apresentaram o programa de ontem devido à ausência da apresentadora por conta da morte de William Bonemer, pai de William Bonner, e uma singela homenagem da apresentadora ao ex-sogro.

"Começo o programa de hoje agradecendo aos meus parceiros Cissa, Lair e Felipe. Somente com o apoio deles eu pude me despedir do melhor sogro que poderia ter tido na minha vida, um homem íntegro, honesto, que era muito carinhoso comigo e que sempre tinha palavras de elogio. Muito obrigada por terem feito com que eu estivesse lá [no velório]", disse Fátima, emocionada.

William Bonner também se ausentou da bancada do Jornal Nacional da última quarta-feira, 30, e foi substituído por Heraldo Pereira. Ele e Fátima Bernardes anunciaram o divórcio em agosto deste ano, após 26 anos de casamento.