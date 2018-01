Fátima Bernardes faz piada sobre casamento no 'Encontro' e faz sucesso na internet

Fátima Bernardes. Foto: Reprodução/Twitter

Depois da notícia do divórcio de Fátima Bernardes e William Bonner, todos estavam esperando por comentários da apresentadora em seu programa. Ela nunca falou nada, até que, no Encontro desta segunda-feira, 17, ela soltou um comentário que deixou todo mundo boquiaberto.

Enquanto conversava com Klara Castanho sobre sua emancipação aos 16 anos, a apresentadora disse: "Até porque, casamento e prisão são quase a mesma coisa né?". Logo ela riu e disse que era estava brincando. A frase surgiu porque a atriz brincou que, agora que está emancipada, poderia se 'casar e ser presa'.

Rapidamente, os telespectadores comentaram sobre a fala de Fátima nas redes sociais, e as pessoas não estão sabendo lidar com essa 'indireta' que ela deu no Bonner.

Fátima Bernardes mandou um "até porque casamento e prisão são quase a mesma coisa, né?" em rede nacional. Aguardo uma resposta no JN. — Aline (@AlinePerr) 17 de outubro de 2016

coitada da minha amiga fatima bernardes que fase — Camila (@Abracolr) 17 de outubro de 2016

sou muito fatima bernardes mesmo termino e fico falando pra todo mundo que caguei to melhor mas na vdd to sofrendo khjkhkkkkhj — ?¿ (@brandnewpotter) 17 de outubro de 2016