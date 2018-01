Fãs traçam passos mais recentes de Neymar e Bruna Marquezine

Neymar e Bruna Marquezine foram à festa à fantasia de Medina vestidos de Batman e Mulher-Gato. Foto: Reprodução/Snapchat

Novas postagens feitas em redes sociais de fãs do casal "Brumar" estão dando o que falar. De acordo com perfis que apoiam a volta do relacionamento dos dois, Bruna teria viajado de Angra dos Reis até o Rio de Janeiro num helicóptero do jogador, para encontrá-lo lá.

Além disso, eles teriam saído para um passeio de jet ski nas águas do mar. Uma suposta curtida de Neymar em um post sobre o relacionamento também aumentou as especulações dos fãs, que se animam com a possível volta do namoro.

Veja abaixo:

Bruna chegando no rio no helicóptero do mozao , que lacre Uma foto publicada por @brumarquezine @neymarjr (@neymar_brunetes) em Dez 26, 2016 às 1:03 PST

Nosso casal de buenas curtindo Angra ADO GO valeu glr Uma foto publicada por @brumarquezine @neymarjr (@neymar_brunetes) em Dez 26, 2016 às 9:29 PST