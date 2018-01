Fãs relacionam nome do novo álbum de Jay-Z a irmã de Beyoncé

Fãs relacionam nome do novo álbum de Jay-Z com a irmã de Beyoncé e a internet já partiu para as teorias da conspiração. Foto: Reuters / Benoit Tessier

A briga entre Jay-Z e Solange Knowles, irmã mais nova de Beyoncé, em um elevador após o Met Gala de 2014 já é um dos episódios clássicos da cultura pop deste século. Apesar de nunca se ter descoberto o real motivo da briga, rumores indicavam que teria sido por conta das sucessivas traições do cantor.

Com o lançamento de 4:44, novo disco de Jay-Z, os rumores de traição emergiram novamente com várias músicas sendo interpretadas como confissões e pedidos de desculpa a Beyoncé pelas ‘puladas de cerca’.

Agora, uma descoberta feita pelos internautas colocou mais lenha na fogueira. A briga entre Jay-Z e Solange aconteceu no elevador do bar Le Bain, cujo número no endereço é... 444.

Apesar de Jay-Z ter falado que o nome do disco é uma referência ao horário em que ele teve inspiração para começar a escrever as letras das músicas do álbum, a internet já enxerga isso como uma indireta do episódio da briga. Nada nunca é tão claro com esse casal.

Veja abaixo algumas das reações sobre a descoberta.

I'm at The Standard where Solange beat Jay-Z's ass in the elevator. THE ADDRESS IS 444. I AM SHOOK pic.twitter.com/ZKtAVxMQiS — Stephen (@StephenOssola) 26 de julho de 2017

“Eu estou no The Standard, lugar onde a Solange desceu porrada no Jay-Z. O número é 444! Estou chocado!”

When you find out 4:44 is named after the Hotel address Solange beat Jay-Z ass is and its his 13th studio album.... 444 West 13th pic.twitter.com/8vhKOdyxhO — Cesaro (@614Cesaro) 27 de julho de 2017

“Quando você descobre que 4:44 é por causa do endereço do hotel em que Solange bateu no Jay-Z e é seu 13º álbum. 444 West 13th.”

Jay-Z got his ass beat by Solange at 444 West 13th Street. 444 is Jay-Z 13th album. Got it lls — E$ (@Eric00Seven) 26 de julho de 2017

“Jay-Z levou uma surra da Solange em 444 West 13th. 4:44 é o 13º álbum de Jay-Z Entendeu?”

VEJA TAMBÉM: Entenda os rumores de traição entre Beyoncé e Jay-Z.