Fãs rasgam camisa de cantor sertanejo após show

Foto: Reprodução / Instagram

O cantor sertanejo Zé Felipe encarou com bom humor o forte assédio após um show na cidade mineira de Uberlândia. Quando precisou sair do local da apresentação para se dirigir à van que o levaria embora, teve que passar por um "corredor de fãs".

Nem o apoio de grades de ferror, seguranças e funcionários da produção foram capazes de impedir que fosse agarrado pelas fãs. Em seu Instagram, é possível ver detalhadamente o momento em que ele começa sua caminhada de poucos metros com um gorro na cabeça e uma camisa preta, e chega ao carro apenas com sua calça e pedaços da camisa.

"Entre mortos e feridos, nos salvamos todos! As 'muié' me rasgou! Obrigado Uberlândia, amo vocês!", comentou Zé de dentro do carro.