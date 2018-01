Fãs organizam protesto na porta do casamento de Wesley Safadão

Foto: Divulgação/Globo

Alguns fãs de Wesley Safadão estão marcando um protesto para o dia 1º de agosto, em Fortaleza, dia em que acontecerá o casamento do cantor com Thyane Dantas.

De acordo com o jornal Extra, esses fãs estão combinando o ato pelas redes sociais e fizeram com que os organizadores do casamento reforçassem a segurança no local.

Os mais revoltados pretendem levar faixas e cartazes para protestar contra o casamento de Wesley com Thyane. Esses fãs apoiam a ex-mulher de Safadão, Mileide Mihaile, que foi traída publicamente antes do cantor fazer sucesso.

Wesley Safadão vai gastar uma verdadeira fortuna para se casar com Thyane.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, o casamento do cantor sensação do momento está estimado em R$ 1 milhão.