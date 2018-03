Fãs especulam que nova música de The Weeknd é indireta para ex Selena Gomez

The Weeknd e Selena Gomez logo após assumirem o namoro, em maio de 2017. Foto: Benjamin Norman/The New York Times

Na noite da última quinta-feira, 29, The Weeknd surpreendeu seus fãs com o novo EP, o My Dear Melancholy, que conta com seis músicas. Os fãs mais atentos perceberam que uma delas, Call Out My Name, pode ser sobre Selena Gomez, sua ex-namorada.

Trechos da faixa falam sobre ter sido desprezado por alguém a quem ele deu muito valor. "Eu te coloquei no topo/ Eu te coloquei no topo/ Eu falei de você tão orgulhoso e abertamente/ E quando as coisas ficaram difícieis, eu fiz questão de te segurar bem perto de mim", mas os versos que mais chamam a atenção estão na segunda parte da música, em que The Weeknd estaria se referindo ao transplante de rim ao qual Selena foi submetida no ano passado.

"Eu disse que não sentia nada, baby, mas eu menti/ Eu quase dei um pedaço de mim para sua vida/ Acho que eu era apenas mais uma parada/ Até que você se decidiu/ Você apenas gastou meu tempo", dizem os trechos. Nas redes sociais, fãs se mostraram convencidos de que o rapper cogitou doar o rim para a então namorada.

No fim das contas, a doadora foi a melhor amiga de Selena, Francia Raisa. De qualquer forma, na época, Abel cancelou um de seus shows na turnê Legend of The Fall para estar ao lado de Selena durante a cirurgia.

Selena e The Weeknd terminaram o namoro em outubro do ano passado, após quase dez meses juntos. Pouco antes do anúncio do término, a cantora já havia sido fotografada ao lado de Justin Bieber, seu ex-namorado.

Ouça a música abaixo: