Fãs encontram ator de 'How to Get Away with Murder' em livraria no Rio

Alfie Enoch foi visto em uma livraria no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 26, e foi tietado por fãs que estavam no local. O ator também é reconhecido por seu papel como Dino Thomas na saga Harry Potter.

Alfie posou para uma foto em que segurava um livro da saga do bruxo mais famoso do mundo. O astro de 'How to Get Away with Murder' é filho do ator William Russel e da médica brasileira Etheline Lewis.

Confira a foto e a repercussão nas redes sociais:

Alfie Enoch estava no Rio de Janeiro Num shopping quase perto da onde eu moro E eu sabia disso?? Não MEU DEUS QUE ÓDIO QUERIA BEIJAR ELE pic.twitter.com/gS6SgAANKx — mai 567 (@wingardileviOsa) 27 de abril de 2017