Fãs e familiares postam mensagens de carinho para Marcelo Rezende

Marcelo Rezende e namorada, Luciana Lacerda. Foto: Instagram/marcelorezende.oficial

Diagnosticado com câncer no pâncreas e no fígado, o apresentador Marcelo Rezende segue com tratamento para combater a doença. Ele chegou a optar por métodos alternativos - que não a quimioterapia - em uma clínica de Minas Gerais.

Na esperança de que Rezende se recupere, amigos e familiares postaram nas redes sociais mensagens de apoio e carinho para ele.

O filho dele, Diego Esteves, chamou-o de super-herói, e a namorada Luciana Lacerda tem compartilhado algumas mensagens motivacionais com a hashtag #juntossomosmaisfortes.

Meu super-herói/Mi superhéroe @marcelorezende.oficial Uma publicação compartilhada por Diego Esteves (@estevesfdiego) em Set 14, 2017 às 8:59 PDT

Que Deus segure nas minhas mãos e na sua meu amor @marcelorezende.oficial #juntossomosmaisfortes #te amo♥️ Uma publicação compartilhada por Luciana Lacerda (@lulacerda16) em Set 14, 2017 às 11:22 PDT

No Twitter, internaturas mandaram mensagens de apoio: Força Marcelo Rezende!!Deus está contigo. — DeiseBitchcec ⚽ (@deiseder1) 15 de setembro de 2017

Gente, vamos fazer uma corrente de oração pelo #MarceloRezende !!!! — Rafaela Paes (@rafaelapaescamp) 15 de setembro de 2017

Vc é um guerreiro Marcelo Rezende — Tiago Barnabe (@tiagobarnabe) 15 de setembro de 2017

Gente, vamos mandar energia positiva pro Marcelo Rezende @recordtvoficial — Nuno Talicosk (@NunoTalicosk) 15 de setembro de 2017

No começo deste mês, o apresentador Milton Neves fez um apelo para que Marcelo Rezende voltasse para o hospital. Nesta sexta-feira, 15, o cantor Latino questionou o porquê de Rezende não voltar para a medicina tradicional.