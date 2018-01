Fãs descobrem telefone de integrante do One Direction e enviam mensagens abusivas

Foto: Reprodução/Instagram

Niall Horan está sendo bombardeado com mensagens de texto abusivas sobre sua família. O cantor do One Direction afirmou que um grupo de fãs conseguiu descobrir seu número de celular e tem lhe enviado mensagens repugnantes sobre os membros de sua família, incluindo seu sobrinho Theo, de 2 anos.

"Pelas duas últimas semanas, tenho recebido mensagens de um grupo de fãs, eles bombardearam meu telefone com mensagens, me mantendo acordado à noite. Mas a pior parte é: eles têm sido nada além de abusivos. Dizendo coisas que vocês nem sequer iriam acreditar sobre mim e minha família", disse o cantor em seu perfil no Twitter.

Em sua sequência de desabafos, o cantor mostrou-se mais indignado ao falar do sobrinho. "E dizendo as piores coisas sobre meu pequeno sobrinho. Graças a Deus não sou o tipo de pessoa que pensa em coisas como esta. Mas só acho que é louco como nós deixamos as pessoas afastadas com coisas como esta. E o triste é: enquanto eu tuito isso, eles estão no chat em grupo rindo de mim", reclamou.

No entanto, Niall insistiu que ele está bem, mas queria chamar a atenção para as mensagens desagradáveis, ​​porque isso acontece com muitas outras pessoas.