Fãs de Beyoncé atacam suposta amante de Jay-Z nas redes sociais após lançamento de álbum

No último sábado, 23, Beyoncé lançou seu novo álbum, 'Lemonade', com um vídeo no canal pago HBO. Dentre as faixas, uma gerou bastante polêmica entre os fãs: a música de número quatro, intitulada 'Sorry', trata sobre uma suposta traição de Jay-Z, marido da cantora.

Um trecho da música diz: "He only want me when I'm not here/He better call Becky with the good hair" (Ele só me quer quando eu não estou aqui/É melhor ele chamar a Becky do cabelo bom).

Por conta disso, os fãs deduziram que a música trata sobre uma traição de Jay-Z e, logo em seguida, informações sobre quem seria a tal 'Becky' começaram a circular nas redes sociais. A hipótese mais aceita pelos fãs é que a tal mulher é Rachel Roy, uma estilista. Isso porque, segundo muitos jornais divulgaram na época, ela seria o motivo da famosa briga no elevador do Baile do Met entre Solange Knowles e Jay-Z, em 2014.

A teoria ganhou ainda mais força quando, pouco depois do lançamento, a estilista postou em seu Instagram uma foto com a seguinte legenda: "Cabelo bom pouco importa, mas nós aceitaremos boa luz, para selfies, ou para verdades internas, sempre. viva na luz #semdramaqueens".

Os fãs não perdoaram e fizeram centenas de comentários com os emojis de abelha ('bee') e limão, fazendo referência ao nome do álbum 'Lemonade'. Não muito tempo depois, Rachel Roy optou por deixar sua conta do Instagram privada. Hoje, porém, a estilista voltou a deixar a conta pública, porém já havia apagado a foto com a legenda polêmica.

A parte cômica da história é que a apresentadora de um programa de culinária dos Estados Unidos, chamada Rachael Ray, foi confundida com a estilista e teve suas redes sociais atacadas por fãs da Beyoncé. Além dela, a cantora pop Rita Ora também foi cogitada por alguns fãs como a possível Becky da música, mas essa hipótese não fez muito sucesso.

"Lemonade" é o sexto álbum de estúdio da cantora e possui 13 músicas participações de outros artistas, como The Weeknd, Kendrick Lamar e Jack White. O álbum foi lançado inicialmente apenas no serviço de streaming TIDAL, em que é descrito como "um projeto conceitual baseado na jornada de todas as mulheres em busca de autoconhecimento e cura". Porém, a partir desta segunda-feira, 25, foi incluído no iTunes.

